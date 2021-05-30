Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı konuşmada, 15 Eylül’de yapılacak bir çekilişle lüks araziler, lüks daireler, Aztek Stadyumundaki bir loca ve yakalanan kartel liderlerinin konutlarının piyango ikramiyesi olarak dağıtılacağını açıkladı.

Halka iade edilecek

Başkan Obrador ayrıca, halktan çalınan mülklerin piyango ile dağıtılarak, olduğu yere yani halka geri iade edileceğini ve elde edilen gelirle de aşı, ilaç ve bursların finanse edileceğini belirtti.

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Detaylar belli oldu

Uyuşturucu kartellerinden ele geçirilen konutlar arasında El Chapo’ya ait 3,8 milyon peso değerinde bir ev ile Göklerin Efendisi takma adıyla tanınan Amado Carrillo Fuentes adlı uyuşturucu baronuna ait 3 bin metrekare arazi üzerine kurulu 77 milyon pesoluk havuzlu jakuzili süper lüks villası da bulunuyor.

Araziler de dağıtılacak

Ayrıca çekilişle Meksika Başkanlığı’na ait Aztek Stadyumunun içinde banyo ve mutfak bulunan 20 kişilik lüks locanın yanı sıra bazı lüks araziler de ikramiye olarak dağıtılacak.

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