Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Kolombiya’nın Bolivar bölgesinde bulunan Cantagallo’daki Patico Alto yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulusal Polise ait helikopter düştü. Kazada 5 narkotik polisi hayatını kaybetti.

DÜŞÜŞ NEDENİ MEKANİK ARIZA OLABİLİR

Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, Cantagallo’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden polisler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterin mekanik arıza nedeniyle düşmüş olabileceği düşünülüyor.