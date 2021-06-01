Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları sonrasında "normalleşmeye geçiş" olarak belirlenen 21 Haziran, ülkede halk tarafından “özgürlük günü” olarak nitelendiriliyor.

SICAKLIK YÜKSELDİ, SOKAKLAR DOLDU

Hava sıcaklığının başkent Londra dahil çoğu şehirde 25 santigrat derece civarında seyretmesiyle milyonlarca İngiliz parklara, eğlence merkezlerine, plajlara ve alışveriş yerlerine akın etti.

Küçük alanlarda büyük insan kalabalıklarını görenler “Acaba tam açılma nasıl olur?” demekten kendilerini alamadılar.

Ülkede hava sıcaklıklarının hafta içinde de devam etmesi ve 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Öte yandan, virüsteki Hindistan varyantı 21 Haziran’daki tam açılmayı tehlikeye sokuyor.

Cuma günü 4.000 yeni vaka görülmesi üzerine Çevre Bakanı George Eustice, kısıtlama süresinin uzatılabileceğini ifade etti.

İngiltere'de vaka sayılarında artış yaşandı İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 182 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 477 bin 705'e ulaştı.

İngiltere'den Johnson&Johnson aşısına onay ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu tarafından Johnson&Johnson aşısının durdurulmasını tavsiyesi etmesi üzerine Avrupa'daki aşı yetkilileri çekimser kalmış bazı ülkeler ise aşının tek dozuna onay vermişti. İngiltere'de bugün yapılan açıklamaya göre Johnson&Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.