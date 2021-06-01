Filistin yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hali 30 gün daha uzatma kararı aldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı.
Filistin'de OHAL uygulaması 16 kez uzatıldı
Abbas, ülkedeki ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği 5 Mart'tan bu yana Filistin'de 16 kez OHAL'i uzattı. Filistin'de toplam vaka sayısı 308 bin 732'ye, toplam can kaybı ise 3 bin 503’e ulaştı.
98 saniyelik şarkıyla Filistin'i anlattı! 21 yıl sonra yine aynı fotoğraf 19 Mayıs'ta yayınladığı 98 saniyelik şarkısında Filistin tarihini anlatan Eman Askar sosyal medyada gündem oldu. Aşkar küçük yaşlarda da televizyonda çocukların öldüğünü dile getirerek; "21 yıl sonra yine aynı görselleri görüyoruz. Bu bir savaş suçu, insanlığa karşı suç" dedi.
Filistin'de OHAL 1 ay daha uzadı
Filistin'de Covid salgını sebebiyle ilan edilen olağan üstü hal bir ay daha uzatıldı.
Filistin yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hali 30 gün daha uzatma kararı aldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı.
Etiketler : filistin,ohal,korona,covid,