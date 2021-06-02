Çin’de gerçekleşen olay lüks spor arabaların bulunduğu bir garajda yaşandı.
2 genç 12 silindirli Aventador model Lamborghini'nin gazına sonuna kadar basarak egzozdan çıkan ateşle kebap pişirmeye çalıştı.
Fazla ısınan arabadan bir anda dumanlar yükseldi.
1 MİLYON DOLARLIK ARAC ALEV ALDI
Arabadan kırmızı renkte bir sıvı aktığı görülürken kebap şovu yarım kalan genç, panik halde arabayı söndürmeye çalıştı.
Sıvının, motor soğukken gaza basılması nedeniyle su sistemine basınç yaparak akan antifriz olduğu kaydedildi.
Çin’de 1 milyon doların üzerinde alıcı bulan arabaların oldukça lüks olduğu biliniyor.
Bukalemun gibi Lamborghini Tek bir tuşla anında renk değiştiren ve gökkuşağı gibi rengarenk olan Lamborghini görenleri şaşırttı.
ABD'de bir kişi koronavirüs yardımıyla kendisine Lamborghini aldı ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yardım fonundan aldığı krediyle lüks araba alan kişi tutuklandı.