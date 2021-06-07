Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İngiltere’de yaşayan Callum Fitzpatrick, babasının bakkal dükkanında çalışırken Ekim 2014’te 16 yaşındayken piyangodan 390.643 sterlin (4.777.000 TL) kazandı. Ülkenin milli piyango şirketi National Lottery’nin en genç kazananı olan Fitzpatrick, küçük yaşta kazandığı servete rağmen eğitimini aksatmadı ve Ulster Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği diploması aldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Fitzpatrick, salı günü 23 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi açıklanmayan gencin intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Ailesi, ölümün ardından merkezi Belfast’ta bulunan İntiharı ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Kamu İnisiyatifi kurumuna bağış yapılmasını istedi. Fitzpatrick’in cenazesi, kilisede yapılan törenin ardından cuma günü toprağa verilirken ailesi ve arkadaşları, ölümden duydukları üzüntü ve şaşkınlığı dile getirdiler.

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16 yaşındayken piyangoda servet kazanmıştı, şimdi meteliksiz İngiltere’de Callie Rogers (33), 16 yaşındayken piyangoda 1,8 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) kazandı. Ülkenin en küçük yaşta piyango kazananının şimdi meteliksiz olduğu, yaptığı trafik kazasıyla ortaya çıktı.