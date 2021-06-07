Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbil yerel basınında yer alan habere göre, terör örgütü PKK, Sincar'ın yakınlarındaki Hanesur bölgesinde pusu kurarak 2 peşmerge gücü mensubunu kaçırdı.

İZİNDE OLAN İKİ PEŞMERGE KAÇIRILDI

Kaçırılanların bağlı oldukları gücün sorumlusu Lukman Kuli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, izinde olan iki peşmergenin PKK tarafından kaçırıldıklarını belirtti.

İki peşmergenin subay ve amca çocukları oldukları ifade edildi.

5 ÖLÜ, 7 YARALI

IKBY Peşmerge Bakanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 7'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

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