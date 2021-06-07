Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile birlikte maske de hayatımıza girdi. Ancak birçok ülke, aşılama çalışmaları sonrası maske zorunluluğunu kaldırmaya başladı. Bunlardan biri de Belçika oldu. Fakat bu karar şimdilik başkent Brüksel'de uygulanacak. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, vakaların azalması ve aşılanan kişi sayısının istenilen seviyeye gelmesi sebebiyle kamusal açık alanlarda 9 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu bulunmayacağını açıkladı.

KALABALIK YERLERDE TAKILACAK

Close "Toplu taşıma ve kapalı alanlar dışında yalnızca kalabalık caddeler ile açık havadaki yoğun alışveriş bölgelerinde maske zorunluluğu olacak. Herkesin temkinli ve sorumlu davranmasını bekliyoruz" dedi.

Bu arada, Brüksel'deki 19 belediye, kendi bölgelerinde nerelerde maske takılması gerektiğini halka duyuracak. Sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı çok kalabalık yerlerde maske takmanın önemi vurgulanacak.

"YASAĞI KALDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Federal hükümetin Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, geçen hafta maske yasağının kaldırılmasını yakın zamanda mümkün görmediğini söylemişti. Vandenbroucke, yeteri kadar kişi Covid-19 aşısının iki dozunu birden olana kadar maske mecburiyetinin süreceğini, zorunluluğun eylül veya ekimde kalkabileceğini belirtmişti.

Bakan Koca tarih verdi! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumun yüzde 60'ının aşılanması halinde toplumsal bağışıklığın oluşacağını belirterek böyle bir durumda maske kullanımının zorunluluktan çıkabileceğini bildirdi.

Müşteriye "Maskeni tak" dedi, burnuna yumruk yedi Yalova'da bir market çalışanı, maskesiz dolaşan müşteriyi uyarınca olanlar oldu.