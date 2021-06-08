Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’ya tatile giden İngiltere vatandaşı Melissa Laurie (28), turistik Puerto Escondido beldesi yakınlarındaki kıyı gölünde yüzüyordu.

Aniden bir timsah saldırarak onu suyun derinliklerine çekti. İkizi Georgia da kardeşini aramak için hemen suya daldı.

İKİSİNE BİRDEN SALDIRDI

Georgia, bir süre sonra ikizini yüz üstü vaziyette suyun üstünde buldu. Kollarından tutup tekneye doğru yüzerken timsah bu kez ikizlere saldırdı.

Timsahla boğuşan Georgia onu kovmayı başardı.

MELİSSA'NIN DURUMU AĞIR

İkizlerin annesi Sue Laurie, iki kızının da hastaneye kaldırıldığını ama vücudunda derin ısırık izleri bulunan Melissa’nın durumunun çok ağır olduğunu söyledi.

Laurie, “Melissa komada. Akciğerlerine su dolmuş. Kan kusuyordu. Ciğerlerinde yırtık olup olmadığını bilmiyoruz. Hayati tehlike var mı, onu da bilmiyoruz” dedi. Baba Sean de, “Georgia dalgıçtır ve hayat kurtarma konusunda tecrübelidir. Melissa’nın hayatını o kurtardı” diye konuştu. Sean, tur şirketi yetkililerinin daha önce kızlarına gölde timsah bulunmadığını söylediklerini iddia etti.

10 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı Doğu Afrika ülkesi Malavi'de bir köyde nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti.