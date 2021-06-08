Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da koronavirüse karşı hayvanlar üzerinde aşılama başlamış durumda.

İLK ÖNCE ASKERİ KÖPEKLER AŞILANDI

9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’daki geçit töreninden önce askeri köpeklere Carnivac-Cov aşısı yapıldı.

Şimdiye kadar dünyada sadece birkaç hayvan türünde koronavirüse rastlanıldı.

MİLYONLARCA VİZON ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Covid-19 hayvanlarda en çok vizonlarda problem oldu ve Danimarka’daki enfeksiyon sonrasında dünyada hastalık bulaşan milyonlarca vizon öldürüldü.

Rus virolog Dr. Nadezhda Rakhmanina, toplu törenlerde hayvanlara koronavirüs bulaşabileceğini, bu sebeple aşılamanın önemli olduğunu ifade etti.

HAYVANLAR İÇİN İLK VE TEK AŞI

Rusya Fedaral Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi’nden Konstantin Savenkov da “Dünyada hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek koronavirüs aşısı budur. Aşı, özellikle kürk çiftçiliği endüstrisi için gereklidir” diye konuştu.

Koronavirüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, koronavirüsünün farklı sınıfları olduğunu belirterek, buzağı, kedi ve köpek gibi hayvanlarda sadece bu yıl değil, uzun yıllardır bu hastalığın olduğu gibi aşıların da olduğunu ifade ederek, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.