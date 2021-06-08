Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Korumalar, olaya anında müdahale etti.

"TOKATLAMA GİRİŞİMİ" OLARAK DOĞRULANDI

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı. Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.