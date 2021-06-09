Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Avustralya vatandaşı Hakan Ayık isimli Türk sayesinde suç örgütleri iletişim için AN0M’u kullanmaya başladı. Daha sonra Dünyanın birçok yerindeki şebekeler güvenli sanarak uygulamada uyuşturucu ve silah ticaretini, ilgili fotoğrafları, planlarını ve işlenen cinayetleri paylaşmaya başladı. Böylece kolluk güçleri de mesajlaşmaları takip ederek istihbarat topladı. 25 milyondan fazla mesaj çözüldü.

EN AZ 800 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Platform geçen hafta bilgiler toplandıktan sonra kapatıldı. Daha sonra 18 ülkede eş zamanlı olarak "Truva Kalkanı" operasyonu yapıldı. 700 eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri en az 800 kişiyi gözaltına aldı. Farklı farklı ülkelerde, 8 tondan fazla kokain, 22 ton kenevir, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 250 ateşli silah, 55 lüks araba ve çeşitli para ve kripto para birimlerinde 48 milyon dolar ele geçirildi. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Direktörü Jean-Philippe Lecouffe, "Bu operasyon, uluslararası suç örgütlerinin her yerde yakalanabileceğini gözler önüne serdi" ifadeleri kullandı.