Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de University College London'daki araştırmacılar, kalp rahatsızlıklarının kök hücreyle tedavi edilmesi üzerinde çalışıyor.

Daha önceki denemeler, kök hücrelerin yerleştirildikleri kalpte yeni ortama uyum sağlayamamaları sebebiyle başarısız olmuştu.

KALPTEKİ HASARI ONARACAKLAR

Şimdi araştırmacılar, kök hücreleri ilk önce minyatür bölgelerde büyüterek onları kalpte daha uzun süre canlı tutmanın yolunu buldular.

Bu hücreler daha sonra kalp kaslarına enjekte edilecek ve kalpteki hasarların giderilmesinde kullanılacak.

10 SENE İÇİNDE İNSANLARDA KULLANILACAK

Fareler üzerinde yapılan deneylerin başarılı olduğunu aktaran bilim adamları, yöntemin 10 sene içinde insanlarda da kullanılacağını ifade ettiler.

İngiltere Kalp Vakfı’ndan Profesör Metin Avkiran, "Bu, kök hücre kaynaklı kalp hücrelerine hasarlı kalpleri onarma konusunda en iyi şansı verebilecek umut verici bir yeni dağıtım sistemidir” dedi.

Araştırmacılardan Annalisa Bettini de kalp yamaları olarak da işlev görebilecek olan kök hücrelerin, ileride kardiyologlara hastaların tedavisi için bir dizi çözüm sağlayabileceğini ifade etti.

Covid-19’a karşı kök hücre silahı Covid-19 enfeksiyonunda virüse karşı etkili bir aşı ya da ilaç bulunana kadar eldeki en iyi silahlardan birinin kök hücre tedavisi olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Körfez ülkelerinde kök hücre tedavisinin Covid-19 rutin uygulama protokolüne girdiğini belirtti.

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