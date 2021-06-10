Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA) dün yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre Avrupalı suç örgütleri ile Meksikalı uyuşturucu kartelleri işbirliği içinde. Zehir tüccarlarının bu yıl ki metamfetaminin üretimi ve kaçakçılığı rekor seviyeye ulaştı.

METAMFETAMİN AVRUPA’DA YAYILIYOR

Önceki yıllarda sadece Çekya’da yaygın kullanımına rastlanan bu uyuşturucu maddenin son birkaç yıldır Slovakya’ya, yakın zamanda da Avrupa’nın geri kalanına sıçradı. Metamfetamin kullanımındaki artışın en büyük sebebi karteller. Bağımlılığı hızlı olan bu madde sonrası Avrupa’da uyuşturucuya talep artarken suç örgütleriyle mücadele de gün geçtikçe zorlaşıyor.

DEVASA LABORATUVARLAR

Avrupa’da uyuşturucu üretilen laboratuvar sayısı da arttı. 2019’da 267’si sadece metamfetamin üreten 370 gizli laboratuvar kapatıldı. Geçen yıl da Hollanda’da 32 laboratuvar deşifre edildi. Hollanda’da 3, Belçika’da 9 devasa laboratuvar kapatıldı. Buralarda Avrupalı ve Meksikalıların birlikte çalıştığı görüldü.

TONLARCA ÜRETİM

Avrupa Birliği (AB) devletlerinin 2019’da bir önceki yıla göre 0,6 ton artışla toplam 2,9 ton metamfetamin ele geçirildi. 2020’de İspanya’da 1,6 ton, Slovakya’da 1,5 ton Meksika menşeili metamfetamine el konuldu.

TÜRKİYE’Yİ DE SARDI

Avrupa’da 2019’da 4.500’ü ilk defa olmak üzere toplamda 9.200 kişi metamfetamin kullanımı ve bağımlılığı sebebiyle özel tedavi gördü. Bu kişilerin yüzde 90’ının Çekya, Almanya, Slovakya ve Türkiye’den.

ORTA DOĞU’YA KADAR GİDİYOR

Ayrıca Meksika’dan yollanan metamfetaminin Avrupa üzerinden Asya, Orta Doğu ve Avustralya’ya kadar gidiyor.

İspanya’da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı İspanya’da polis, sürat tekneleri ile Fas’tan İspanya’ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteli çökerterek, 100 üyesini gözaltına aldı.

Meksika'daki kartel savaşları ve şiddetin bilançosu ağır Meksika'da eski devlet başkanlarından Felipe Calderon'un uyuşturucu kartellerine savaş açtığı 2006 yılından sonra ülkede giderek artan şiddet sarmalında şimdiye kadar 300 binden fazla kişi öldü.