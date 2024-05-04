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Nijerya’da kızamık salgını: 42 çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nijerya’da kızamık salgını: 42 çocuk hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 42'ye yükseldiği bildirildi. Hastalığın yayılmasını engellemek için kırmızı alarma geçildiği belirtildi.

Nijerya’da kızamık vakalarında artış yaşandı. Adamawa eyaletinde ortaya çıkan salgında 42 çocuk öldü.

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerinde salgının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 308 çocuğun kızamıktan etkilendiğini aktaran Tangwami, salgın nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 42'ye çıktığını kaydetti.

‘KIRMIZI ALARM’A GEÇİLDİ

Tangwami, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için kırmızı alarma geçildiğini ifade etti.

Mubi ve Gombi eyaletlerine sağlık çalışanlarının sevk edildiğini belirten Tangwami, salgına karşı önlemler alındığını kaydetti.

İŞTE BELİRTİLERİ…

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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