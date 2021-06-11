Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de sona ermiş, Azeri Türkleri Ermenistan işgalindeki topraklarının önemli bir kısmını geri almıştı. Savaşın sona ermesinin ardından iki ülke arası gerilimin sürdüğü gözlemlenirken, Azerbaycan'dan yapılan açıklama ile yerel saatle 13.45’ten itibaren ülke sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine Ermeni askerlerince ateş açıldığı duyuruldu. Saldırının yankıları sürerken aynı bölgeden yeniden saldırı haberleri geldi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ İHLAL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Vardenis bölgesindeki Ermeni askerlerinin yerel saatle 17.00-17.30 arasında Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyünde bulunan Azerbaycan askerlerine yeniden ateş açtığı duyuruldu. Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?



Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için Azerbaycan ile girdiği savaştan 44 gün sonra yenik ayrılmış, Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmını geri almıştı.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı. UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre, Ermenistan savaşta 4,8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti.

ERMENİSTAN'IN AÇIKLADIĞI CAN KAYIPLARI RESMİ SÖYLEMLERİN ÇOK ÜSTÜNDE



Ermenistan ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerinin psikolojisine de yansıdı. Zaman içinde çoğu Ermeni asker savaş istemediğini bildirdi, bölgeden çıkmaya çalıştı. Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlar alarak eli silah tutanları orduya çağırdı.

Ermenistan'ın siyasi makamları 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üzerinde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile geriliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın damadı, Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikayel Minasyan, savaşta 4 bin 750 Ermeni asker ve subayı kaybettiklerini, Savunma Bakanlığının bu konudaki raporunun Başbakan Paşinyan'a sunulduğunu açıkladı.

Fakat Ermenistan'ın asker kaybının Minasyan'ın açıkladığı rakamdan çok daha fazla olduğu vurgulanıyor. Sadece, Azerbaycan özel harekat unsurlarının Şuşa'yı işgalden kurtarmak için yüz yüze savaşa girmeleri nedeniyle şehrin çevresinden 600'den fazla Ermeni askerin cesedi Erivan yönetimine teslim edildi.

ERMENİ ORDUSUNUN YÜZDE 80'İ YOK OLDU

Ermenistan ordusunun savaşta uğradığı ağır hezimet hem mevcut hem de eski yöneticiler tarafından kabul ediliyor. Eski Başbakan Hrant Bagratyan'ın "Ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Bozguna uğradık. Bu sır değil çünkü savaş alanında ne kadar silah, zırhlı araç ve topumuzun kaldığını Azerbaycanlılar da sayıyor. Artık ordu diye bir şey yok. Bu aslında yenilgi de değil, bu bir bozgun." açıklaması, Ermenistan ordusunun yaşadığı hezimeti ortaya koyuyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbeceri boşaltmıştı.

Kelbecer'de mayın patladı: 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti 2 Azerbaycanlı gazeteci ve bir köy sakini, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan, Karabağ'daki savaşta 2900 şehit verdi Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda toplam 2900 şehit verdiğini açıkladı.