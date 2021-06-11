Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Gensu eyaletine bağlı Cingtay şehrinde 22 Mayıs'ta maraton düzenlendi. Yarış sırasında hava sıcaklığı aniden düştü. Olumsuz hava şartları sebebiyle 172 katılımcıdan 21'i fenalaşıp can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan ön inceleme raporunda, yarışmayla ilgili yetersiz planlama yapıldığı belirtildi. Ayrıca hava şartlarının kötüye gitmesinin ardından gerekli adımların atılmadığına işaret edildi. Organizatörler sorumluluklarını yerine getirememekle suçlandı.

ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA TEKLİFİ

Rapor sonrası bugün 2 kişi gözaltına alındı, 27 yetkiliye tenzili rütbe ve uyarı gibi cezalar verildi. Şehrin Çin Komünist Partisi (ÇKP) Başkanı Li Zuobi'nin yardımcısı da görevden alındı. Bu olayın ardından maratonun organizatörlerinden biri olan Li Zuobi, yaşadığı apartman dairesinden atlayarak intihar etti. Öte yandan hayatını kaybeden sporcuların ailelerine 150'şer bin dolar tazminat teklif edildi.