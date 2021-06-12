Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk ve müzakereler devam ediyor.

AĞDAM'DAKİ 97 BİN MAYININ HARİTASI ALINDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermenistan, bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a verdi. Azerbaycan tarafı da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade etti.

İADE GÜRCİSTAN SINIRINDA YAPILDI

Açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edilirken iade işleminin de Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kelbecer'de mayın patladı: 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti 2 Azerbaycanlı gazeteci ve bir köy sakini, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan 6 Ermeni asker esir aldı Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yola mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni asker esir alındı.