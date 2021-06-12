Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen röportajın tamamının 14 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Amerikan NBC kanalına bir röportaj veren Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'tan daha "öngörülebilir" biri olduğunu dile getirerek Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Biden'ın Trump'tan daha "öngörülebilir" bir isim olduğunu ifade eden Putin, "Trump, renkli bir kişi, hoşlanırsınız veya hoşlanmazsınız. Kendisi ABD müesses nizamından gelmedi, daha önce zor zamanların politikalarının da bir parçası değildi. Fakat Bay Trump, oldukça sıra dışı ve yetenekli biri yoksa zaten ABD Başkanı olamazdı." değerlendirmesini yaptı. Putin, buna karşılık Biden'ın hayatının büyük bölümünü Washington siyaseti içinde geçirdiğini belirtti.

Biden ile pek çok konu başlığını kapsamlı şekilde görüşeceklerini söyleyen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

'KATİL' SUÇLAMASINA 'HOLLYWOOD MAÇOLUĞU' CEVABI

Biden'ın daha önce kendisi hakkında "katil" ifadesini kullandığı hatırlatılan Putin, bu ifade için endişeli olmadığı, bu tür suçlamaların "Hollywood maçoluğu" olduğunu aktardı.

İRAN'A UYDU SİSTEMİ SATMA HABERLERİNİ YALANLADI

Putin, dün Washington Post gazetesinde yer alan ve "Moskova'nın Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı" yönündeki bir iddiayı içeren haberine tepki gösterdi. Putin, Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'daki potansiyel askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu sistemleri tedarik etmeye hazırlandığı şeklindeki iddiayı, "Bunlar yalan haberler, en azından bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlamsız ve çöp." sözleriyle değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile 16 Haziran'da görüşecek Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN PUTİN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Diğer yandan Beyaz Saray, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Haziran'daki Putin görüşmesinin ardından Biden'ın tek başına bir basın konferansı düzenleyeceğini ve görüşmeyi değerlendireceğini bildirdi.

Biden ile Putin, 16 Haziran günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele alacak.

Putin'den Batı’yı tedirgin eden açıklama Vladimir Putin, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Rusya'nın aradığı kişilerden biri Londra’dan Tayland’a giden bir yolcu uçağındaysa, ülke hava sahası üzerinden geçerken uçağı zorla indirtir mi?" sorusuna verdiği cevapla Batı dünyasında tedirginliğe neden oldu.

Putin'den, Belarus'a 'uçak krizi' desteği Belarus'un, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkelerince tepki almasına karşın Putin'den destek açıklaması geldi.