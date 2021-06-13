HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI SEYŞELLER'DE

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 139,38, Malta'da 132,98, San Marino'da 128,09, İsrail'de 122,68, Bahreyn'de 110,7, Moğolistan'da 107,74, Şili'de 106,74 ve İngiltere'de 104,21 oldu.

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