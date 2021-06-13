Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 2 milyar 336 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN
HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI SEYŞELLER'DE
Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.
Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 139,38, Malta'da 132,98, San Marino'da 128,09, İsrail'de 122,68, Bahreyn'de 110,7, Moğolistan'da 107,74, Şili'de 106,74 ve İngiltere'de 104,21 oldu.
TÜRKİYE LİSTEDE 10. SIRADA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 530 bin 975 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,64 oldu. 19 milyon 850 bin 948 kişiye ilk doz, 13 milyon 680 bin 27 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 482 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 812 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
AB ülkeleri Kovid-19 aşı sertifikasını onayladı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının kullanımını onayladı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.
G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, fakir ülkelere G7 ülkelerinden 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını açıkladı.
Aşıya tam gaz devam Türkiye aşıya hız verdi. 45 yaş üstü ile sanatçılar ve müzisyenler aşılarını yaptırmaya başladı. Bugünden itibaren berberler ile kafe ve lokanta çalışanları da aşıya dâhil edildi.