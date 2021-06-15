Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

İsrail’de 12 yıllık başbakanlık dönemi sona eren Benyamin Netanyahu, geride baskı, işgal, zulüm ve katliamlarla dolu bir sicil bıraktı. Netanyahu döneminde aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 3 bin 500’den fazla Filistinli katledildi. Saldırılarda binlerce Filistinli de yaralandı. Filistinlilere ait binlerce ev dünyanın gözü önünde gasbedildi. Yerleşim yerleri harabeye döndü.

ÜÇ KANLI SALDIRI

İsrail'in Filistin'e uyguladığı baskı ve ihlallerin baş mimarlarından biri olarak gösterilen aşırı sağcı Netanyahu, İsrail ordusu tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen üç kanlı saldırı sırasında Başbakanlık görevini yürüttü. Netanyahu, 2012'de ‘Bulut Sütunu Operasyonu’nun, 2014'te ‘Koruyucu Hat Operasyonu’nun ve son olarak da geçtiğimiz ay düzenlenen bombardımanın emrini verdi.

AKSA’YA SALDIRILAR ATTI

Netanyahu döneminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında da ciddi artış yaşandı. Filistinli yetkililere göre, Mescid-i Aksa'ya 28 binden fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi. Yine Netanyahu’nun Başbakanlığında, İsrail güçleri çok defa Harem-i Şerif'i Müslümanların girişine tamamen kapattı.

EN KANLI SENE 2014 OLDU

Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığında İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar nedeniyle 2014, Filistin tarihindeki en kanlı yıllardan biri oldu. BM raporuna göre, İsrail ordusu 50 gün boyunca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 50 bine yakın tank ve top atışıyla Gazze'yi vurdu. Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445’inin kısmen yıkıldığını kaydetti. Saldırılar nedeniyle altyapısı ağır hasar alan Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı Seçimi kaybeden Binyamin Netanyahu, 12 yıl sonra başbakanlık koltuğundan kalktı. Netanyahu'dan geri yaptığı katliamlar kaldı.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET...

Öte yandan, Netanyahu, 12 yıllık iktidarı boyunca yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma gibi suçlamalarla sık sık karşı karşıya kaldı. 2007-2016 yılları arasında iş adamlarından ‘hediye adı altında’ 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almak ve karşılığında iş insanlarına finansal ve şahsi imtiyazlar sağlamakla suçlandı. Yediot Ahronot gazetesinin tirajının artmasına, hakkında olumlu haberler yapmaları karşılığında destek vermekle de itham edildi.

NETANYAHU’YU NELER BEKLİYOR?

İsrail siyaseti konusunda uzman gazeteci Emced el-Ömerî “Elinde sadece Meclis üyeliği kalan Netanyahu’nun siyasi gücünü kaybetmesinin ardından hakkındaki yolsuzluk davalarında yargılanması hızlanacak” dedi. İsrail uzmanı Adil Şedid ise “Netanyahu’nun tutuklanmaktan sıyrılabilmesi, mevcut hükûmeti başarısızlığa uğratmasını ve yaklaşan seçimlerde başbakanlığa dönmesini gerekli kılıyor. Netanyahu da geçmiş bir muhalefet lideri ve siyaset uzmanı olarak bu hedefini gerçekleştirmek uğruna bütün tecrübesini ortaya koyacaktır” diye konuştu.

İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi Yamina Partisi lideri - Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin İsrail Parlamentosu’nda güvenoyu alması sonucu, İsrail’deki 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona ermiş oldu.