OSMAN SAĞIRLI

MİLYON DOLARLIK EV

Ev fiyatlarının en pahalı olduğu ülkelerden biri olan Hong Kong’da aşılama oranlarının düşmeye başlaması üzerine özel bir piyango çekilişi tertiplendi. Çekiliş ile iki doz aşı yaptıranlardan bir kişiye 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. Ayrıca 20 kişiye de on beşer bin dolar teselli ikramiyesi verilecek. Sırbistan’da da nakit ödeme yapılacak.

HER AY BİR İNEK

Filipinler’in Las Piñas bölgesinde temmuz ayından itibaren her ay, 10 aşılı sakin, her biri 100 dolardan fazla değere sahip bir geçim paketi kazanacak. Bu da aşırı yoksullar için küçük bir servet. Ayrıca aralık ayında ev, arsa ve iki motosiklet için büyük bir çekiliş gerçekleştirilecek. Ülkenin Pampanga eyaletindeki San Luis kasabasında ise belediye, her ay bir inek çekilişi düzenleyecek.

AV TÜFEĞİ HEDİYE

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde, 20 Haziran’da yapılacak çekilişte aşı olanlara toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Ödüller arasında 10 adet av tüfeği de var.

AŞI YOKSA MAAŞ DA YOK

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ise aşı olmak istemeyen kişilere 5 milyon rupiye (350 dolar) kadar para cezası kesiliyor. Hindistan’ın Pencap bölgesinde aşı olmayanların sim kartları alınıyor, Sindh eyaletinde devlet memurlarının maaşları ödenmiyor.