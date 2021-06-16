Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Kitap, YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor. İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan ve 110 sayfadan oluşan kitabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan ön sözünde, Türkiye’nin terörle mücadele ederken askerî, politik, ekonomik, sosyolojik ve enformasyon alanlarında yaşadığı tecrübeyi dikkate almanın, dünyanın huzur ve barışı için eşsiz bir fırsat sunacağı belirtiliyor.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktarıyor: DEAŞ, YPG ve FETÖ terör örgütleri ile aynı anda mücadele eden Türkiye’den başka bir ülke olmadığını görüyoruz. DEAŞ, YPG ve FETÖ terör örgütleri ile aynı anda mücadele eden Türkiye'den başka bir ülke olmadığını görüyoruz. Biz üstümüze düşeni yapıyor ve dünya barışı, huzuru ve güvenliği için tüm terör örgütleriyle mücadelemize devam ediyoruz.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ AYRIMI VURGULANDI

PKK’nın örgüt yapılanmasını gösteren şemanın bulunduğu kitapta, örgütün YPG/PYD ile arasındaki organik ve organizasyonel bağı ortaya koyan kanıtlar da yer alıyor. Batı’nın YPG/PKK’ya verdiği desteğin detaylarıyla anlatıldığı kitapta, YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğuna ilişkin uluslararası raporlar, belgeler ve ABD’li yetkililerin açıklamaları da dikkat çekiyor. ABD'nin terör örgütleri arasında ayrım yaptığına vurgu yapıldı.

Biden: Erdoğan ile toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ’yle ilgili bölümde ise, FETÖ’nün tehlikeli bir terör örgütü olduğuna dikkat çekilerek, “FETÖ, elebaşı Fetullah Gülen'in direktifleri ile bir araya gelen fanatik insanların oluşturduğu silahlı bir kült örgütüdür” tespitleri yer alıyor. Yine, Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadele ile terör örgütü DEAŞ'ın belinin kırıldığı da aktarılıyor.