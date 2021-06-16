Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını açıkladı. Biden ve Putin'in bu ilk yüz yüze görüşmesinde, masada birçok sorun başlığı var. İlişkiler Biden'ın başkanlığının ikinci ayında Rus lider Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelediği marttan bu yana daha da gergin. Moskova, ABD büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.