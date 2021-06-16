Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını açıkladı. Biden ve Putin'in bu ilk yüz yüze görüşmesinde, masada birçok sorun başlığı var. İlişkiler Biden'ın başkanlığının ikinci ayında Rus lider Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelediği marttan bu yana daha da gergin. Moskova, ABD büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.
Gerilimin gölgesinde Biden-Putin görüşecek
16.06.2021 - 06:22 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.
Etiketler : putin biden,joe biden,
793503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/793503.aspx
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