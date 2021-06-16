Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’da Ken MacDonald (68) ve karısı Susan, Severn Township’te balıkçıl kuşlarının yuva yaptığı gözlem yerini ziyaret etti.

Ağaçtaki bazı yuvalarda yumurtalarını korumak için yetişkin balıkçıllar bulunurken birinde kuş yerine bir ayı bulunuyordu. Ağaca tırmanan 35 kiloluk siyah yavru ayı, yerden 20 metre yüksekte dalların üzerinde güçlükle ayakta duruyordu.

Ken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Gözlem noktamıza vardığımızda, çoğunlukla göletin yanındaki en yakın yuvaya bakardık. Ama su birikintisinin arkasına bakan Susan, 'o büyük siyah şey de ne' diye sordu. Dürbünümüze baktık ve balıkçıl yuvalarından birinde duran siyah bir ayı olduğunu gördük. Susan balıkçılların hayatından endişe etti ama av, tabiattaki nizamın bir parçasıdır. Burnunu yuvalara sokan ayı öyle görülüyor ki yumurtalarla kolay bir öğün arıyordu.” Kanadalı çift, “Sanırız daha önce kuş yuvasında ayı gören olmamıştır” diye konuştu.

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