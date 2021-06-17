Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Labradoodle cinsi itfaiye köpeği Digby, intihar teşebbüsünde bulunan genç bir kadının hayatını kurtardı.

Exeter yakınlarında M5 yolu üzerindeki köprüde bulunan kadın, aşağıya atlamayı düşünüyordu. Digby’yi gören kadın, intihardan vazgeçti.

Devon ve Somerset Yangın ve Kurtarma Servisi sözcüsü olayı şu sözlerle anlattı:

“Bir kadının köprüden atlayacağı ihbarını aldık. Mürettebatımızdan biri ‘sakinleştirici’ köpeğimiz Digby’yi de yanımızda götürmemizi teklif etti. Digby’yi gören kadının yüzünde gülümseme belirdi. İtfaiyeciler kadına gelip köpeği sevip sevmek istemediğini sordu, kadın da olumlu cevap verdi. İyileşme sürecinde olan kadına en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

İtfaiyenin olayı sosyal medyada paylaşmasıyla Digby kahraman oldu.