Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin batı eyaletlerinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dünyanın en sıcak noktası olan California'nın Dead Valley bölgesinde hava sıcaklığı 51 dereceyi geçti. Bölge tarihinde en yüksek sıcaklık 1913'te 57 derece ile kaydedilmişti.

Arizona, Utah, Montana ve Idaho gibi eyaletlerde de sıcaklıkların rekor seviyeyi gördüğü ve tüm hafta sonu süreceği öngörülüyor.

BÖLGEDE SU KAYNAKLARI AZALIYOR

New York Times, yayınladığı bir makalesinde aşırı sıcaklıkları, küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliğine bağladı. Makalede, "Küresel ısınma yıllardır bölgede felaketleri körüklüyor. Şimdi, erken bir sıcak hava dalgası ve şiddetli kuraklık, yaşamları tehdit ediyor ve suyu tehlikeli derecede kıt durumda bırakıyor." denildi. Ayrıca yazıda, civardaki eyaletlerde yaşanan orman yangınlarına vurgu yapılırken aşırı sıcakların bölgedeki su kaynaklarını da hızla azalttığı belirtildi.

ARAZİLERİN BÜYÜK KISMI NADASA BIRAKILACAK

Ülkenin batısındaki kuraklığın çiftçileri de zor durumda bıraktığı belirtilen makalede, koyun ve sığır yetiştiricilerinin hayvanlarını daha erken satma eğilimine girdikleri, sulu tarım için gerekli olan kaynakların azalmasından dolayı arazilerin büyük kısmını nadasa bırakmak durumunda kaldıkları vurgulandı. California Çiftlik Su Koalisyonu yöneticisi Mike Wade’in, çiftliklerin yeterli su kullanımından mahrum kalmasının ürünlerde arz sorunlarına ve fiyatların yükselmesine neden olabileceği görüşüne yer verildi.

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46. sırada yer aldı.