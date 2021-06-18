Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

592 aday adayının olduğu Cumhurbaşkanlığı yarışında İran Muhafızlar Konseyi sadece yedi başkan adayı için onay verdi. Adaylardan üçü çekildi. Sandıkta yarışacak dört aday arasında, devlet bağlantılı anketlere göre, Din Adamları Özel Mahkemesi Başsavcısı olan İbrahim Reisî önde gidiyor gibi görünüyor. İran Merkez Bankası eski başkanı Abdunnasır Hemmati, yarışta ılımlıları temsil ediyor. Eski bir Devrim Muhafızları komutanı olan Muhsin Rezaei ve hâlen milletvekili olan Amir Hüseyin Ghazizadeh diğer iki isim. Ancak seçimin aday olduğu için Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani tarafından görevden alınan Hemmati ve radikal grupların temsilcisi Reisî arasında geçmesi bekleniyor.

BAZI İSİMLER YASAKLI

Adayları onaylayan anayasal koruyucu İran Muhafızlar Konseyi de bu sene bazı önde gelen isimlerin aday olmasını yasakladı. Bunlar arasında son yıllarda kendisini Ruhani ile müttefik bulan muhafazakâr eski bir meclis başkanı olan Ali Laricani de vardı. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da yasaklandı.

İran seçimleri için Türkler kararını verdi! Tebriz Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Rıza Heyet, 13 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacağını söyledi. GAMOH eski Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi de "Türk toplumu olarak merkezî idareye tepkimizi bu yolla gösteriyoruz" dedi.

SON SÖZ DİNİ LİDERİN

İran’ın 1979 İslam devriminden sonra oluşturulan karmaşık güç paylaşımı sebebiyle her ne kadar sivil yönetim cumhurbaşkanının olsa da hükûmetin en büyük rakibi dinî lider. Dinî lider aynı zamanda ülkenin ordusunun başkomutanı ve İran genelinde geniş ekonomik varlıklara sahip bir paramiliter güç olan güçlü Devrim Muhafızları da ona hizmet ediyor. Uzmanlar Meclisi adındaki 88 üyeli seçilmiş bir dinî kurul, dinî lideri tayin edebilmekte ve görevden alabilmekte. İran’ın şu anki dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney 82 yaşında ve bu, onun gözetiminde yapılan son seçimi olabilir. Seçilecek cumhurbaşkanının önündeki en büyük problem koronavirüsün ülkede verdiği ağır hasar ve Amerika ile yaşanan gerginlikler. Sonuçta kim kazanırsa kasansın bütün devlet meselelerinde son sözü söyleyen İran’ın dinî lideri olacak.

İran, Hamaney’in veliahdını seçiyor İran, cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. 592 aday adayından sadece yedi isim oy pusulalarında yer alma hakkı kazandı. “Katılımın tarihî bir düşüş” göstereceği yorumları ağırlık kazanırken İbrahim Reisî’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.