İngiltere’de bir adam, minibüsünü Wigston’da bir çiftliğin önüne park edip bölgeden uzaklaştı.
Çiftlikten çıkan 20 tonluk tanker manevra yapamayınca civardaki iş yerlerinde aracın sürücüsünü aradı.
ARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI
Tüm aramalara rağmen sürücü bulunamayınca çiftçiler aracı baştan başa balçıkla sıvadı.
Döndüğünde aracını tanınmaz halde bulan şoför büyük şok yaşarken, yine de olayı anlayışla karşıladı.
ÖZÜR DİLEDİ
İsminin açıklanmasını istemeyen sürücü, “Park yeri bulmak büyük problem. Kötü yere park etmişim. Çiftliğin girişi kapanmış. Sebep olduğum sıkıntıdan dolayı adamlardan özür diliyorum” dedi.
Rus sürücüye 6 ayda 300 yanlış park cezası kesildi Rusya'da ismi açıklanmayan bir kişiye 6 ayda toplam 300 defa yanlış park cezası kesildi.
Yanlış park etmenin sonu ağır oldu İngiltere'de polis, arızalanarak parlamento yakınında yasak yere park edilen arabayı patlattı.
"Yanlış park edenin camlarını kırın" AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, engellilere zarar verecek şekilde kaldırımlara yanlış park eden araçların camlarının kırılmasını istedi.