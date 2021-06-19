Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 saat süren oy kullanma işleminin ardından sona erdi. 2 saat uzatılan oy kullanma işleminde toplam 4 aday yarışıyor. 83 milyonluk ülkede 59 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 1 milyon 392 bin 148.

ADAYLAR

İran'da muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 8. Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

İran seçimleri için Türkler kararını verdi! Tebriz Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Rıza Heyet, 13 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacağını söyledi. GAMOH eski Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi de "Türk toplumu olarak merkezî idareye tepkimizi bu yolla gösteriyoruz" dedi.

Seçime genel olarak ilginin az olduğu görüldü. Ülkede adayların çoğunluğu daha önce veto edilmişti. Seçim sonuçlarının bugün öğle saatlerine doğru netleşmesi bekleniyor.

4 YILLIK GÖREV SÜRESİ

İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Dinî lidere 'evet' diyecek isim aranıyor İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kanun gereği görevini bırakıyor. Yerine dört isim yarışıyor. Ancak seçimleri kazanan isim ülkeyi yönetirken dinî liderin onaylamadığı hiçbir kararı alamıyor.