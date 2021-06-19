Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak baskın koronavirüs türünün, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu açıkladı.

Delta varyantı, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre yüzde 65 daha bulaşıcı. Bu, Delta varyantını daha baskın yapan özelliklerden biri.

AŞI ETKİNLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN DAHA FAZLA VERİ GEREKLİ

Aşıların varyanta karşı etkinliğini belirlemek içinse daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiliyor.

ALFA VARYANTINA GÖRE YÜZDE 65 DAHA BULAŞICI

İngiltere'deyse yeni vakaların yüzde 99'unu Delta varyantı oluşturuyor. İngiltere Sağlık kurumu, Delta varyantının, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre ev içinde yüzde 65 daha bulaşıcı olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü açıkladı.

'Delta varyantı' gençlerde hafif geçiyor Hindistan'da ortaya çıkan 'Delta varyantı' gençlerde daha hafif geçiyor.

DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.

Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Covid-19’un Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonunun Avrupa’da ilerlediğini açıkladı.