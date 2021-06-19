Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısında dün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin nihai sonucunu açıkladı.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden sandık başına gidenlerin sayısının 28 milyon 933 bin 4 olduğunu belirten Fazli, seçimlere katılımın yüzde 48,8 olarak gerçekleştiğini aktardı.

İBRAHİM REİSİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Fazli, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kullanılan oyların 17 milyon 926 bin 345'ini, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712'sini, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201'ini Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718'ini aldığını ifade etti.

Bakan Fazli yaklaşık 4 milyon oyun da geçersiz sayıldığını bildirdi. İranlı Bakan seçim sonuçlarına göre Reisi'nin oyların yüzde 62'sini alarak 8. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

1979'DAN BERİ EN DÜŞÜK KATILIM ORANI

Seçimlere katılım oranı 2017'de Hasan Ruhani'nin kazandığı ve yüzde 73 olarak gerçekleşen 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine göre yaklaşık yüzde 24 düştü ve devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldı.

Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993 yılındaki eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu İran'da ilk resmi seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

İran'da oy verme işlemi sona erdi İran'da dün gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

İran seçimleri için Türkler kararını verdi! Tebriz Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Rıza Heyet, 13 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacağını söyledi. GAMOH eski Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi de "Türk toplumu olarak merkezî idareye tepkimizi bu yolla gösteriyoruz" dedi.