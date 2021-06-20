Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin barış konusunda düzenli bir plan hazırlayarak dünya ve Afganlarla paylaştığını ancak Taliban'ın henüz bu konuda bir planının dahi olmadığını belirtti.

Hükümet güçlerinin savaş esnasında da insan haklarına saygılı davrandığını ifade eden Gani, ancak Taliban'ın tüm bu yasaları ihlal ederek ülkeyi yok etmeye çalıştığını kaydetti.

Sivil kayıplardaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Gani, savaş sırasında Taliban tarafından kasıtlı olarak insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

"SAVAŞI ONLAR BAŞLATTI, SORUMLUSU DA KENDİLERİ"

Uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağıran Gani, "Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir." dedi.

Gani, Taliban'ın, siyasi çözüme dayalı kalıcı ve adil bir barış ya da milletin düşmanı olma konusunda bir yolu seçmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Gani, Taliban'ın sivillere yönelik son zamanlarda artırdığı saldırılarının arkasında bazı çevrelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede barış süreci konusunda belirsizlik sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

90 İLÇE TALİBAN KONTROLÜNDE

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70’ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 90'ını ele geçirmiş durumda.

Ülkenin 34 vilayet merkezi ise hükümetin kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında hakimiyet mücadelesi sürüyor.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Afganistan'dan Erdoğan açıklaması: Niyet ve iradesi barışı desteklemek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, konuşmada yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu düşündüklerini bildirdi.

NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD gibi bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'da bulunan havaalanı gibi kritik altyapıların sürdürülebilir olması için doğrudan diyalog halinde olduklarını söyledi.

Afganistan için tek alternatif Türkiye Kabil Üniversitesinden Fazıl Ahmet Burget, Batılı güçlerin Afganistan’daki varlığının bu yılın sonlarında sıfırlanacağını belirterek Kabil’de 6 bin kişilik Türk gücünün konuşlanacağını kaydetti. Burget “Afganistan’da Türkiye menfaatsiz, istikrar ve huzur isteyen, arayan kardeş ülke olarak kabul görüyor. Bu yönü ile de tek alternatif diyebiliriz. Türk askerinin varlığı önemli bir şans” dedi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 15 güvenlik görevlisi öldü Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban tarafından düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 15 kişi öldü.

ABD Genelkurmay Başkanı: Afgan hükümeti Taliban’a karşı zor dayanır ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Afganistan’dan çekilmesiyle Afganların Taliban'a karşı kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.