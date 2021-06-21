Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yine çok tartışılacak bir açıklamada bulundu. Başkan Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi. Duterte, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine "Sen seç, aşı ya da hapis" ifadesini kullandı. Bu sözünün ardından "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte Covid-19 önlemlerine uymayanları tehdit etti Filipinler Devlet Başkanı Duterte, hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi halinde, emniyet güçlerine, sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımlarını durdurma emrini vereceğini bildirdi.

NÜFUSUN YÜZDE 2'Sİ AŞILANDI

Öte yandan Filipinler'de bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Covid-19 vakası kaydedildi. Virüs sebebiyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu uygulandı.

Duterte: Amerika dandik bir yer Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD'ye gitmemeye yemin etti.