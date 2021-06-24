Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

BIDEN: BİLDİĞİMİZ ŞEYLER VAR

Geçtiğimiz haftalarda, özellikle büyük şehirlerde suç oranlarının atışından endişe duyan ABD Başkanı Biden, özellikle Cumhuriyetçiler tarafından karşı çıkılan silahlanmaya sınırlandırma getiren tasarısı üzerine konuştu.

Biden, bu konu üzerinde uzun süredir çalıştığını belirterek, "Silahlanmanın azaltılması ve suçun azaltılması ile ilgili bildiğimiz şeyler var.” açıklamasını yaptı.

Özellikle yüksek miktarda mermi taşıyan silahlara ihtiyaç olmadığını söyleyen Biden, “Eğer geyikler kurşun geçirmez yelek giymiyorsa böyle bir silaha ihtiyacınız yok.” dedi.

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Joe Biden, yasa tasarısının kongreden geçmesi konusunda umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini de söyledi.

Tasarının, anayasanın ikinci maddesine karşı olduğunu ve Amerikalıların haklarını sınırlandırdığı eleştirilerine de cevap veren Biden, “İkinci madde yürürlüğe girdiği günden beri kimlerin ne çeşit silah alabileceği sınırlandırılıyor. Örneğin bir top satın alamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Şiddet suçlarında kullanılan silahların takibi ile ilgili “sıfır tolerans” politikasını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, “Kanunları bilerek hiçe sayan silah tüccarlarına sıfır tolerans uygulanacak.” dedi.

ABD Başkanı Biden, konuşmasının sonunda, “Bunu yapabiliriz ve hayatları kurtarabiliriz.” şeklinde konuştu.

SUÇ ORANLARINDA YÜZDE 33 ARTIŞ

Biden’ın ortaya koyduğu suçla savaş stratejisi, Federal kurumlar tarafından alınacak yeni önlemler ile eyaletlerin ABD Kurtarma Planı'ndan gelen 350 milyon dolarlık fonlarını bu amaçla kullanabilmesini içeriyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana, ABD’nin büyük şehirlerinde cinayet gibi vahşi suç oranlarında yüzde 33 artış kaydedildi.

ABD genelindeki en büyük 66 polis merkezinin verilerine göre ise 63 merkezde tecavüz, silahlı soygun ve cinayet gibi alanların en az birinde artış var.

Gani-Biden görüşmesi Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

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