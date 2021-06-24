Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransa’da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.

PARİS'TE VARYANT ORANI YÜZDE 12-13 ARASINDA

Attal, bu oranın başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 12 ila 13 olduğunu aktardı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, salgında ölü sayısı 110 bin 891'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 320 artışla 5 milyon 762 bin 322'ye yükseldi.

GEÇEN HAFTA YÜZDE 2-4 ARASINDAYDI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta, Delta varyantının oranının yüzde 2 ila 4 arasında olduğunu duyurmuştu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

Afrika'da 14 ülkede Delta varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bulunan 14 ülkede ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyatının tespit edildiğini duyurdu.

Avustralya'da Delta varyantı yayılmaya devam ediyor! Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney'de ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının yayılmaya devam ettiğini açıklayarak Sidney'de koronavirüs salgınının en korkunç zamanlardan birini geçirdiğini belirtti.

Bilim insanları açıkladı: 'Delta Plus' daha mı riskli? Hindistan, Covid-19 Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Delta korkusu! Vakalar sürekli artıyor Delta varyantı endişesi büyüyor.