Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur takımımızda görev yapan Anderson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek." denildi.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 41 karşılaşmada görev alan Anderson, maç başına 4,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geride kalan sezonda 21 müsabakaya çıkan Anderson, 7,2 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

GEÇEN SEZON ÇİFT KUPA KAZANDI

James Anderson, geçen sezon Anadolu Efes'te hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Anadolu Efes kulübünü Vahdettin Köşkü'ne kabul etti.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.

Anadolu Efes'e tebrik yağdı Play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes'e tebrik mesajı yağdı