Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Son günlerde Almanya’dan Türkiye’ye yönelik diyalog ve iş birliği çağrısı sesleri yükselirken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye ile sıkı iş birliğinden söz etti. AB Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te konuşan Merkel “AB’de ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerekir” dedi.

ALMANYA LİDERLİK PEŞİNDE

Berlin’den üst üste gelen diyalog ve iş birliği çağrılarını uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur’a sorduk. Sambur, Almanya’nın Türkiye’nin AB’ye yakın olmasını istediğini belirterek “Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmamasını ve ABD ile ilişkilerinin normalleşmesini isteyen bir konumu var. Mülteciler dâhil birçok konuda Türkiye’nin öneminin farkındalar. Almanya, Türkiye’nin arasının soğuk olduğu Fransa’ya da mesaj vererek, Türkiye-AB ilişkilerinde liderlik yapmak niyetinde” dedi.

Suriye krizinin mülteciler gibi bir sorun ortaya çıkardığını anlatan Sambur “Mültecilerin de Avrupa’ya geçmeden önceki durağı Türkiye. Avrupa tabii mülteciler krizini kendisi için büyük bir varoluş sorunu olarak değerlendirdi. Bu nedenle Almanya öncülüğünde Türkiye’den, Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçmemesi için iş birliği talep edildi. Bu bağlamda 2015’te AB ile bir mülteci anlaşması yapıldı” diye konuştu.

JOE BIDEN ETKİSİ

Bilal Sambur “Türkiye’nin şu anda AB ile ilişkileri sorunlu bir aşamada ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın işbaşına gelmesi ile beraber AB ve ABD’nin küresel sorunlar karşısında ortak politika belirleme görüşü ortaya çıktı. Almanya bu yeni durum bağlamında, Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesini istiyor. Normalleşmesi için de özellikle Suriye savaşı sonrasında ne olacağı ve mültecilerin durumu ne olacak gibi konularda mevcut duruma uygun bir politika belirleme arayışı var” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERDE LİDERLİK İSTİYOR

Almanya’nın, Türkiye’nin AB’ye yakın olmasını istediğine dikkat çeken Sambur “Merkel’in Ankara’nın Rusya ile yakınlaşmamasını ve ABD ile ilişkilerini normalleştirmesini isteyen bir konumu var. Almanya’nın ayrıca, mülteciler dâhil birçok konuda Türkiye’nin tekrar AB ile ilişkilerini normalleştirme ve Türkiye-AB ilişkilerinde liderlik yapmak niyetinde olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

FRANSA’YA MESAJ

“Türkiye şimdiye kadar hem AB hem de ABD ile sıkıntılı süreçler yaşadı” diyen Sambur “Hâlâ kriz konuları gündemde. Ne Almanya ne de ABD, Türkiye’nin problem yaşanan bir ülke olmasını istiyor. Daha çok iş birliği ve bu sorunların çözümünde bir parter olarak görüyor. Bunun yanı sıra Almanya, AB’nin bir diğer dinamo gücü olan Fransa’ya da mesaj veriyor. Fransa ile Türkiye’nin ilişkileri hâlâ soğuk. AB’ye liderlik yapma anlamında Almanya bunu bir fırsata da çevirmek istiyor” dedi.

Merkel'den Türkiye açıklaması: Diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği’nde ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Merkel: Türkiye'ye bağımlıyız Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.