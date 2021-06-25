Çin'in Henan eyaletine bağlı Shangqiu kentindeki bir dövüş sanatları okulunda yerel saatle 03.00 sularında yangın çıktı. Yerel yetkililer 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.
OKUL YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Çin medyası, yangından etkilenen çocukların çoğunun 7-16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu belirtti. 34 öğrencinin bulunduğu okulun yöneticisinin gözaltına alındığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.
Çin’de değil bizde üretmek istiyorlar MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yakın coğrafyada üretim trendinin gelecekte daha önemli hâle geleceğini belirterek, şu anda Çin'de faaliyet gösteren ABD'li ve Pakistanlı iki önemli şirketin Türkiye'de üretim yapmak istediğini açıkladı.
Çin teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratı için veri analizi yaptığı iddia edildi ABD'li üst düzey istihbarat yetkilileri, Çin'in dev teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratı için veri analizi yaptıklarını ileri sürdü.
Çin'de yangın faciası: 18 ölü
Çin'in Shangqiu kentindeki dövüş sanatları okulunda çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Okul yöneticisi gözaltına alındı, yanının çıkış nedeni henüz bilinmiyor
Çin'in Henan eyaletine bağlı Shangqiu kentindeki bir dövüş sanatları okulunda yerel saatle 03.00 sularında yangın çıktı. Yerel yetkililer 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: İHA
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