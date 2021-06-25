Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yoğun yağışlar nedeniyle Ganj Nehri’nin su seviyesi önce yükseldi sonra da çekildi.

Yükselen su seviyesi çekilirken sahilde gömülü yüzlerce cesedi de ortaya çıkardı.

'AĞZINDA HALA OKSİJEN TÜPÜ VARDI'

Yetkililer, cesetler arasında ağzında hala oksijen tüpü olan bir ceset de bulunduğunu açıkladı.

Dünyada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri yakarken bazı bölgelerde, ölüleri yakmadan nehirlerin kıyalarında mezar kazarak gömüyor.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 393 bini aştı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 1329 artarak 393 bin 310'a yükseldi.

Hindistan'da koronavirüsten günlük ölüm vakasında dünya rekoru kırıldı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın Bihar eyaletinde yetkililerin ölü sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sayı Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırıldı.