Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan mevzilerin, 26 Haziran saat 14.50'den 27 Haziran saat 03.00'a kadar Vardenis ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız "Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı" vurgusu yapan Erdoğan net konuştu: Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.

Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: Askerlerimize tekrar ateş açtılar Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla, Kelbecer'deki Azeri askerlerine Ermenistan tarafından yeniden ateş açıldığı duyuruldu.