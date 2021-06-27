Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da iki kadında Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

İLK TESPİTLER BAE'DEN GELDİ

Keyle, söz konusu kadınların kısa sıra önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndüklerini ifade etti.

Delta varyantı tespit edilen kadınlarla temaslı kişilerin karantinaya alınması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Keyle, Filistinlilerden zorunlu nedenler dışında yurt dışına çıkmamalarını istedi.

GAZZE'DE 6 TESTTEN BİRİ POZİTİF

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 bin 824 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 342 bini aştı.

Batı Şeria'da salgın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama olarak yapılan her 6 testten biri pozitif çıkıyor.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Filistin'de OHAL 1 ay daha uzadı Filistin'de Covid salgını sebebiyle ilan edilen olağan üstü hal bir ay daha uzatıldı.

İsrail güçleri Filistin Kızılayı'na saldırdı işgalci İsrail güçleri, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Filistin Kızılayı'nı bombaladı.