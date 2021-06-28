Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda büyük bir yangın çıktı. Alevler bir anda yükselirken iddialara göre yangının ardından patlama sesleri de geldi.



Çıkan dumanlar şehrin bir çok yerinden görüldü

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldi.



Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.



Gelen son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı.



Londra yangınındaki kayıplardan 8'i Etiyopyalı Etiyopya, Londra’daki bina yangını sonrası haber alınamayan kişilerden 8’inin Etiyopyalı olduğunu duyurdu.



Londra yangınında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu.