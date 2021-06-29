Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinde Prof. Alex Adronov başkanlığındaki bilim ekibinin, bir biyoteknoloji firması ile aşıların ağızda eriyen ince şerit yoluyla alınması üzerinde çalıştığı belirtildi. Pek çok insanın iğnelerden hoşlanmadığını belirten Prof. Adronov, "Yapmaya çalıştığımız şey, aşı bileşenlerinin iğne yoluyla kola verilmesinden ziyade, ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek" dedi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEMELER BAŞLADI

Çalışmanın erken keşif aşamasında olduklarını söyleyen Adronov, protein yüklü şeritler üretebileceklerini gördüklerini ifade ederek, "Ekibimiz, hayvanların bu şekilde ilettiğimiz model proteine ​​karşı antikorlar geliştirebildiklerine dair olumlu sonuçlar gösteren ilk hayvan çalışmasını tamamladı" dedi. Adronov, ikinci bir hayvan çalışması turu için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

"AŞILARI BİR ZARFLA BİLE GÖNDERMEK MÜMKÜN OLACAK"

Araştırmada yer alan Kanadalı biyoteknoloji firmasının CEO'su Mark Upsdell, Pfizer ve Moderna gibi aşıların her zaman sıfırın altında 15 ila 80 santigrat derece arasındaki soğuk zincirde kalması gerektiğini hatırlatarak, bunun karmaşık bir dondurucu tedarik zincirine ve sıcaklık kontrollü nakliye yöntemlerine ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Ekibinin proteinleri 40 santigrat derecede stabilize etmeyi başardığını ve bunun oyunun kurallarını değiştirebileceğini belirten Upsdell, şunları kaydetti: Dünyadaki ülkelerin yüzde 60'ı veya daha fazlası sıcak kuşakta. Kuzey Amerika'da sahip olduğumuz lojistiğe sahip olmayan tüm bu ülkeleri düşününce, aşıların soğuk zincir gerekmeden bu şeritlerle taşınması daha da önemli hale geliyor. Bu aşıları, altyapısı olmayan ülkelere, daha düşük bir maliyetle, hatta bir zarfla bile göndermek mümkün olacak. Taşıma maliyetleri de çok ama çok düşecek.

ARAŞTIRMA TAMAMLANDIĞINDA HAYATA GEÇECEK

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyinin (NSERC) desteğiyle gerçekleştirilen araştırma tamamlandığında, bazı ilaç ve aşıların ağızda eriyen bantlarla alınması hayata geçmiş olacak.

Delta varyantı iki kat daha bulaşıcı Hindistan mutasyonu, daha çok mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı gibi belirtiler gösterdiğinden griple karıştırılıyor.

Aşıya ilgi artmazsa toplum bağışıklığı zor Sağlık Bakanlığı, aşılama oranlarının ve ilginin arttırılması için bütün imkânlarını seferber ederken özellikle 20-35 yaş aralığındakilerin aşıya olan ilgisizliği, toplum bağışıklığı hedefinde risk oluşturuyor.