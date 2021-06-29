Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün baskın türü olarak nitelendirilen ve birçok ülkede görülen Delta varyantına ilişkin çalışmalar sürüyor. Uygulanan aşıların varyant ile mücadeledeki etkinliğine dair araştırmalar devam ederken, Çin aşılarının varyant üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Çin tarafından üretilen aşılar başta Türkiye, Endonezya ve Brezilya olmak üzere birçok ülkede kullanılırken, aşıların uygulandığı ülkelerde Delta varyantına karşı etkinliğine dair soru işaretleri devam ediyor. Bilim adamları, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇİN AŞILARI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Çinli yetkililer, aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Çin’in koronavirüs ile mücadelesinde önemli rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan, gazetecilere verdiği demeçte aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Nanshani, yapılan araştırmaların ön sonuçlarına dayanan bilgilere göre, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

SİNOVAC’TAN 'ÜÇÜNCÜ DOZ' AÇIKLAMASI

Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı ile ilgili açıklamada bulunarak, aşılarının Delta varyantını nötrleştirici etkide üç kat azalma gösterdiğini belirtti. Peicheng, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta'ya karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi. (NTV)

Sinovac’da 3’üncü ay sonuçları belli oldu Etki oranı konusunda tartışmalar olan Sinovac'ın 3'üncü ay sonuçları belli olurken, antikor oranında düşüş olsa da hastalanan kişi sayısının yüzde 2’lerde kaldığı öğrenildi.