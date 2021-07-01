Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK, Suriye’de işgal ettiği bölgelerde sivilleri işkence ederek katlediyor. Uluslararası İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan raporda son dönem 67 sivil işkence yöntemi ile alıkonuldukları PKK terör merkezlerinde katledildi. İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Abdullah Bessam, bu kişilerden ikisinin kadın ve birinin de çocuk olduğunu söyledi. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Bessam “Terör işgal bölgesinde hâlen 3.796 kişi kayıp. Akıbeti belirsiz bu kişilerden 659’u çocuk ve 179’u ise kadın” diye konuştu. Terör örgütünün işkence ederek öldürdüğü son isim ise Dırbesiye’ye bağlı Birki köyünden 35 yaşındaki Emin İsa el-Ali isimli şahıs oldu. Türkiye gazetesinin konuştuğu Emin İsa el-Ali’nin amcası Mustafa Ali, işlenen cinayeti benzersiz vahşet olarak nitelendirdi.

BİR MESAJ YÜZÜNDEN

Dırbesiyeli Emin İsa, 22 Mayıs günü PKK’nın sözde asayiş timleri tarafından evinden alınarak terör örgütü merkezine götürüldü. Aile fertlerinin bütün girişimlerine rağmen hiçbir yakını ile görüştürülmeyen Emin İsa 28 Haziran’da “Felç geçirip öldü” denilerek aileye teslim edildi. Gazetemizin ulaştığı maktulün amcası Mustafa Ali “Yeğenimizin vücudunun tamamında olağanüstü işkence izleri vardı. O görüntüye hiçbir yürek dayanmaz. Henüz 35 yaşında olan Emin, PKK fikriyatına ve onların faaliyetlerine karşıydı. Terör örgütünün onu öldürme gerekçesi ise Facebook hesabından PKK’ya niçin karşı olduğunu anlattığı yazı oldu” ifadelerini kullandı.

OTOPSİ RAPORUNA ENGEL

Yaşanan olay sonrası bir açıklama yayınlayan el-Ali ailesi “İki çocuk babası oğlumuz tiroit bezi hastası idi. Ona ilaçlarını ulaştırmak için bölgedeki bütün PKK’lılardan ricada bulunduk. Ancak onunla görüşemediğimiz gibi ilaçlarını da kabul etmediler. Yirmi yedi gün sonra felç geçirip öldü denilerek bize teslim edilen Emin İsa’nın vücudunun tamamında gördüğümüz işkence izleri sonrası bir rapor edinmek için harekete geçtik. Geniş bir otopsi raporu konusunda gittiğimiz hastane ve özel doktorlar, PKK korkusundan dolayı bu işlemden kaçındı. Farklı bir bölgeden gizlice getirdiğimiz doktor, oğlumuzun ölüm sebebi ve gördüğü işkencelere dair bir rapor hazırladı” bilgisini paylaştı.

27 GÜN BOYUNCA İŞKENCE

Emin İsa el-Ali’ye ait doktor raporunda 27 gün boyunca yapılan işkence ve ölüm sebebine dair şu bilgiler yer aldı: Kurbanın vücudunun tamamında geniş ve büyük işkence yaraları mevcut. Dişleri tamamen kırılmış ve gözlerinden kan akıyor. Göz kapaklarında işkence izleri var. Sırt bölgesinin tamamı büyük, kanlı morluklar ile kaplı. Kafatasında iç kanama ve boyun bölgesinden başlayıp omurilik bitimine kadar uzanan bölgede sıcak yağ izleri tespit edildi. Sol yanak kısmında bıçakla açılan kesikler sağ omuzdan başlayarak sağ kola uzanan derin yanıklar görüldü. Ayrıca karın bölgesindeki derilerin kazındığı ve koltuk altlarından avuç içlerine kadar olan bölgenin kaynar su ile yakıldığı da tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANDİL KADROSU SORGULAMIŞ

Emin İsa’nın amcası Mustafa Ali “PKK’nın Suriye medya sorumlusu Nuri Mahmud ile yaptıkları görüşmede yeğenimizin PKK’nın Suriye kanadının değil doğrudan Kandil’den gelen teröristler tarafından sorgulandığını öğrendik. Endişemiz iyice arttı. Oysa Haseke’deki örgüt sorumluları bize Emin İsa’nın yolsuzluk soruşturması uyarınca alıkonulduğunu, kısa sürede bırakılacağını söylemişti. Onun infaz emri Kandil tarafından verilmiş ve aynı ekipler tarafından vahşice katledildi” dedi. Mustafa Ali şöyle konuştu: PKK’yı himaye eden güçler dünyayı aldatmaya devam etseler de bu kanlı örgüt genelde tüm insanlardan, özelde ise Kürtlerden intikam almaya programlanmış. Kurulduğu günden bu yana işledikleri suçların niteliği tamamen insanlığa karşı işlenmiş vahşi katliam örnekleri. Şimdi evladımız bu suç dizisinin kurbanı oldu. Yapılan işkencenin fotoğrafları o kadar ürpertici ki, bunları yayınlamak imkânsız. Suriye, İran, Irak ve Türkiye’de insan hak ve onuruna yönelik en büyük tehdit PKK’dır. Bütün uluslararası camiaya sesleniyorum; bu terör yapılanmasına destek vermeye devam ederseniz bu ateş bir gün mutlaka sizi de yakar.

PKK içinde infazlar sürüyor Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir teröristin örgüt içinde infaz edildiği tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler teröristin cesedinin bulunduğu bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda örgüt içinde infaz edilen teröristin cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu.

PKK/YPG Suriye’de 7.500 sivili katletti ABD ve Rusya’nın himaye ettiği eli kanlı örgütün altı yılda 7 bin 500’den fazla masumu öldürdüğü, kayıt altına alınamayanlarla bu sayının 10 bini geçtiği belirtiliyor.

