Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 milyon eurodan fazla ek bütçenin onayı için 82 milletvekili "evet", 9 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 4 milletvekili "çekimser" kaldı.

Normatif yasa olarak bilinen bütçe değişikliği kararını Arnavutluk hükümeti 22 Haziran'da onaylamış, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

8 MİLYON EURO EK BÜTÇE

Buna göre, "Türkiye ile yapılan anlaşma ve toprak kontrolü ile ulusal güvenliği artırmaya yönelik tedbirler kapsamında" Arnavutluk Savunma Bakanlığının İHA alımına yönelik öncelikli projesine 8 milyon euro üzerinde ek bütçe ayrıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, haziran başında bazı kabine üyeleriyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Türk şirketleriyle yaptıkları görüşmelerde süper akıllı insansız hava araçlarıyla ülke topraklarının kontrol sistemi hakkında konuştuklarını kaydetmişti.

Rama, İHA'larla yollar, kıyı şeridi, tarım arazileri, ormanlar ve kamu düzeniyle ilgili gerçek zamanlı veri üretmeyi amaçladıklarını ifade etmişti.

ARNAVUTLUK'UN TOPRAKLARINI KORUYACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Bledi Çuçi de haziranda Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında "Baykar Defense" şirketini ziyaret etmiş, "Bu cihazların Arnavutluk'ta sivil ve kentsel kontrol ile toprakların korunması amacıyla kullanma olasılığı" hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

Meclis oturumunda ayrıca yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı kampanyasını desteklemek üzere 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe daha onaylandı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre şimdiye kadar toplamda 968 bin 34 aşı yapılırken, 403 bin 504 kişinin her iki dozu da aldığı kaydedildi.

Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.

Yunan basını: Türk İHA'larına karşı çaresiziz Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü dünya basınında yer almaya devam ediyor! Yunanistan'ın Real gazetesi, Türkiye'nin yıllardır İHA teknolojisi geliştirdiğini, buna karşın Atina'nın bu konuda geride kaldığını yazdı. Gazetede yer alan haberde, Türk İHA'larına karşı çaresiz olunduğu belirtildi.