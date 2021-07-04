Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'deki hain saldırılarını dur durak bilmeksizin sürdürüyor. Alınan bilgiye göre; İsrail savaş uçaklarından Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenledi.

SALDIRILARIN BİRİ KUZEY, DİĞERİ GÜNEYDE

İsrail savaş uçakları, biri Gazze'nin güneyi, diğeri ise kuzeyinde olmak üzere Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait bir silah imalathanesi ile bir roket fırlatma rampasına saldırı düzenlediği ifade edildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e "yanan balonlar" gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları 2 Temmuz'da da Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurmuştu.

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