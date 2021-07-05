Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Hazar Denizi'nde meydana gelen patlama deprem gibi hissedilmiş ve korkutmuştu.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Bakü'den çıplak gözle görülebilen patlamaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşıldı.

Metrelerce yükseğe çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatmış Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtmişti.

ÇAMUR VOLKANINDAN KAYNAKLANMIŞ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin olay yerindeki incelemelerinin ardından patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı açıklandı.

Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı öğrenilirken, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

ÇAMUR VOLKANI NEDİR?

Çamur volkanı, volkanik arazilerde, kil, mil, sıcak su ve gaz çıkışından oluşan küçük çamur konileridir. Çamur volkanlarının dağılışının doğalgaz ve petrol yataklarıyla ilişkili olduğu ileri sürülür. 1938'de Azerbaycan'da çamur volkanları vasıtası ile yeni petrol yatakları bulunmuş, Endonezya'da da doğalgaz kuyusu sondajı sırasında patlama olmuş, yeni bir çamur volkanı oluşmuştur.

Türkiye'de de Samsun-Sinop açıklarında Karadeniz'in derinliklerinde çamur volkanı tespit edilmiş doğalgaz ve petrol aramaları sırasında 30 mil açıkta, 700 m derinlikte, 180 m'ye kadar püsküren çamur volkanı keşfedilmiştir.

Hazar Denizi’nde şiddetli patlama Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi. Peş peşe gelen açıklamalarda volkanik bir patlama olacağına dair araştırma yapıldığı söylendi.