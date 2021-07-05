Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD'de Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de bir köpek yetiştiricisi, Minyatür Schnauzer ve wheaten terrier cinsi köpeklerden küçük bir köpek yetiştirmek istedi.

İşler istenildiği gibi gitmedi ve yavru köpek gözsüz olarak dünyaya geldi. Teacup (Çay Fincanı) ismi verilen köpeğin mesanesi de rahmine yapışık.

BARINAĞA TERK EDİLDİ

Yetiştiricisi, ilk dört hafta sadece yarım kilo ağırlığında olan köpeği Big Fluffy Dog Rescue isimli barınağa terk etti.

Barınak yetkilisi Nicole Butler, köpeğin biberonla bile beslenemeyecek şekilde küçük olduğunu belirterek, “Köpek o kadar küçüktü ki inanamadım. Hiç göremediği için eksikliğinin farkında değil." ifadelerini kullandı.

Annesi 3, babası 4 kilo olduğu için Teacup’ın yetişkinliğinde bile 3,5 kiloyu geçemeyeceği tahmin ediliyor.

'OYUNCAK KÖPEKLER' YETİŞTİRİLMESİNE TEPKİ

Köpeğin üzerine titreyen Butler, böylesine “oyuncak köpekler” yetiştirilmesine tepki gösterdi.

Butler, “Bu köpeklerde ciddi sağlık problemleri baş gösteriyor. Ama maalesef, yetiştiriciler sağlıkla değil parayla ilgileniyor” dedi.

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